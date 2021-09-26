Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, почему решил продлить контракт с «Динамо»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук, ранее продливший контракт с московским клубом, рассказал, почему решил остаться в команде. Лещук является вторым вратарём и дублёром Антона Шунина.

«Что мотивировало продлить контракт с «Динамо»? Разговор как с главным тренером, так и тренером вратарей. Они сказали, что верят в меня. Сандро Шварц несколько раз подходил и говорил: «Я в тебя верю. Совсем скоро твоё время придёт». Видимо, пришло.

Так получилось, что Антон Шунин получил повреждение: я вышел и нормально сыграл. Да, это всего лишь небольшое повреждение… Скорее всего, на следующей неделе Шунин вернётся к тренировкам.

Вернётся ли Шунин снова в ворота? Не знаю, решение за главным тренером. Антон — профессиональный игрок: постоянно ходит в тренажёрный зал, очень сконцентрированно и ответственно подходит к тренировочному процессу. Тот факт, как он отдаётся футболу, вызывает большое уважение. Сколько он ещё будет играть? Сколько сможет, столько и будет. Он сам решит. Мне выпал шанс и, как мне кажется, я неплохо им воспользовался. Я и ранее чувствовал, что я на одном уровне с Шуниным. Да и тренер не раз отмечал, что у нас хороший вратарский коллектив. Ваня Будачёв пришёл не совсем сильным вратарём… Но сейчас он может составить конкуренцию мне и Антону.

Никаких мыслей о сборной нет. Моя задача: отдаваться по-максимуму и выдавать хорошие игры. Если буду заслуживать, значит вызовут. С Кафановым не общался», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.