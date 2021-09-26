Шунин смотрел матч с трибуны, Шиманьски спорил с судьёй Сухим. Фото победы «Динамо»

26 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» московское «Динамо» встретилось с казанским «Рубином». Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 завершился победой хозяев со счётом 2:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).



«На протяжении 75 минут мы полностью владели инициативой, доминировали, играли агрессивно — многое получалось. Мы не позволили сопернику создать опасные моменты: здесь надо учесть наши оборонительные построения. Я считаю, те два мяча, которые мы забили, абсолютно заслужены. Это заслуженная победа.



В последние 15 минут встречи нам не хватало сил. Они начали иссякать. Наверное, это можно объяснить тем, что у нас было три игры ранее: так называемая короткая английская неделя. Я очень доволен как игрой, так и результатом, которого мы сегодня добились. Три очка в нашей копилке», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.