Люк де Йонг удвоил преимущество «Барселоны» в матче с «Леванте»

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 7-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Леванте».



Счёт матча был открыт 6-й минуте встречи. С одиннадцатиметрового отличился нападающий сине-гранатовых Мемфис Депай.



На 14-й минуте матча гол забил Люк де Йонг, ему ассистировал Серджино Дест. Это первый гол игрока за «Барселону».

Гол де Йонга в ворота «Леванте»:

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему помогают ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный арбитр – Виктор Перес Пераса.

В данный момент продолжается первый тайм матча «Барселона» — «Леванте». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти сыгранных туров каталонская «Барселона» имеет в своём активе 9 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (4) – на 16-м месте. Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал», в активе которого 17 очков.