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«Фиорентина» обыграла «Удинезе», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» обыграла «Удинезе», Кокорин остался в запасе
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В матче 6-го тура итальянской Серии А «Удинезе» проиграл «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте матча забил нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, который реализовал пенальти. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе.

«Фиорентина» в шести матчах набрала 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (7) — на 13-м месте.

Кокорин в нынешнем сезоне чемпионата Италии сыграл два матча, в которых отметился жёлтой карточкой. Суммарно Александр провёл на поле 15 минут. В прошлом сезоне Серии А Кокорин сыграл четыре матча, результативными действиями не отметился.

Италия - Серия А. 6-й тур
26 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Влахович – 16' (пен)
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