«Фиорентина» обыграла «Удинезе», Кокорин остался в запасе

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Удинезе» проиграл «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте матча забил нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, который реализовал пенальти. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе.

«Фиорентина» в шести матчах набрала 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (7) — на 13-м месте.

Кокорин в нынешнем сезоне чемпионата Италии сыграл два матча, в которых отметился жёлтой карточкой. Суммарно Александр провёл на поле 15 минут. В прошлом сезоне Серии А Кокорин сыграл четыре матча, результативными действиями не отметился.