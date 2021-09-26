«Арсенал» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 6-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Тоттенхэм».
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэль, Уайт, Томиясу, Парти, Джака, Эдегор, Смит, Сака, Обамеянг.
Запасные: Лено, Седрик, Холдинг, Тавареш, Мэйтленд-Найлс, Локонга, Ляказетт, Мартинелли, Пепе.
«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Санчес, Танганга, Дайер, Алли, Хёйбьерг, Н’Домбеле, Сон, Моура, Кейн.
Запасные: Голлини, Дэвис, Эмерсон, Родон, Ромеро, Ло Чельсо, Скипп, Хиль, Скарлетт.
Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный арбитр – Питер Бэнкс.
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