«Арсенал» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 6-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Тоттенхэм».



«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэль, Уайт, Томиясу, Парти, Джака, Эдегор, Смит, Сака, Обамеянг.



Запасные: Лено, Седрик, Холдинг, Тавареш, Мэйтленд-Найлс, Локонга, Ляказетт, Мартинелли, Пепе.



«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Санчес, Танганга, Дайер, Алли, Хёйбьерг, Н’Домбеле, Сон, Моура, Кейн.



Запасные: Голлини, Дэвис, Эмерсон, Родон, Ромеро, Ло Чельсо, Скипп, Хиль, Скарлетт.

Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный арбитр – Питер Бэнкс.