Аллегри: ключевыми для «Ювентуса» в Лиге чемпионов будут матчи с «Зенитом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимо Аллегри признался, что для туринцев главными в Лиге чемпионов будут матчи с «Зенитом». Во 2-м туре группового этапа «Юве» сыграет с «Челси». В этой встрече туринцы не смогут использовать получивших травмы Пауло Дибалу и Альваро Морату.
«Посмотрим, как нам играть с «Челси» без Дибалы и Мораты. Но матч с «Челси» не будет решающим. Ключевые матчи в плане квалификации в плей-офф — с «Зенитом», — цитирует Аллегри Goal.
«Зенит» и «Челси» проведут два матча подряд в 3-м и 4-м турах группового этапа Лиги чемпионов. Питерцы стартовали с поражения в матче с «Челси» (0:1), а «Ювентус» разгромил «Мальме» (3:0).
Аллегри возглавил «Ювентус» в межсезонье. Новый сезон для туринцев складывается непросто, в шести турах они одержали лишь две победы.
- 26 сентября 2021
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