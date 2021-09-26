Аллегри: ключевыми для «Ювентуса» в Лиге чемпионов будут матчи с «Зенитом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимо Аллегри признался, что для туринцев главными в Лиге чемпионов будут матчи с «Зенитом». Во 2-м туре группового этапа «Юве» сыграет с «Челси». В этой встрече туринцы не смогут использовать получивших травмы Пауло Дибалу и Альваро Морату.

«Посмотрим, как нам играть с «Челси» без Дибалы и Мораты. Но матч с «Челси» не будет решающим. Ключевые матчи в плане квалификации в плей-офф — с «Зенитом», — цитирует Аллегри Goal.

«Зенит» и «Челси» проведут два матча подряд в 3-м и 4-м турах группового этапа Лиги чемпионов. Питерцы стартовали с поражения в матче с «Челси» (0:1), а «Ювентус» разгромил «Мальме» (3:0).

Аллегри возглавил «Ювентус» в межсезонье. Новый сезон для туринцев складывается непросто, в шести турах они одержали лишь две победы.