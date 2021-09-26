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«Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон», Хименес забил гол с передачи вратаря

«Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон», Хименес забил гол с передачи вратаря
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Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Вулверхэмптон». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Счёт матча был открыт во втором тайме. На 61-й минуте встречи нападающий «волков» Рауль Хименес забил гол с передачи вратаря Жозе де Са.

Гол Хименеса в ворота «Саутгемптона»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Эндрю Мэдли. Ему помогали ассистенты Ричард Уэст и Марк Скоулз. Резервный арбитр – Саймон Хупер.

После шести туров в английской Премьер-лиге «волки» располагаются на 13-м месте таблице с 6 очками в активе. «Святые» на 16-м месте в турнирной таблице, у них 4 очка.

В седьмом туре «Вулверхэмптон» примет дома «Ньюкасл Юнайтед», а «Саутгемптон» сыграет на выезде с лондонским «Челси». Обе встречи состоятся 2 октября.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
26 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Хименес – 61'

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