«Ростов» проиграл «Ахмату» в первом матче после отставки Сёмина

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:2.
На 36-й минуте защитник «Ахмата» Виталий Лысцов решился на удар с дальней дистанции и не прогадал — Сергей Песьяков отразил мяч, но тот запрыгнул в ворота. На 53-й минуте полузащитник Игорь Коновалов увеличил преимущество грозненской команды, реализовав пенальти. Коновалов уверенно пробил с точки — развёл вратаря и мяч по разным углам. В добавленное время Дмитрий Полоз отыграл один мяч.
«Ахмат» в девяти матчах набрал 12 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Ростов» (6) — на предпоследнем, 15-м месте.
Лидером соревнований является «Зенит» (23). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.
- 26 сентября 2021
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