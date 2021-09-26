«Ростов» проиграл «Ахмату» в первом матче после отставки Сёмина

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:2.

На 36-й минуте защитник «Ахмата» Виталий Лысцов решился на удар с дальней дистанции и не прогадал — Сергей Песьяков отразил мяч, но тот запрыгнул в ворота. На 53-й минуте полузащитник Игорь Коновалов увеличил преимущество грозненской команды, реализовав пенальти. Коновалов уверенно пробил с точки — развёл вратаря и мяч по разным углам. В добавленное время Дмитрий Полоз отыграл один мяч.

«Ахмат» в девяти матчах набрал 12 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Ростов» (6) — на предпоследнем, 15-м месте.

Лидером соревнований является «Зенит» (23). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.