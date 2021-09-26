Дибала отреагировал на травму, из-за которой он покинул поле в слезах

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала отреагировал на травму, которую получил в матче Серии А с «Сампдорией» (3:2). Аргентинец уже в начале встречи покинул поле. Дибала был сильно расстроен повреждением, поле он покидал в слезах. Из-за травмы нападающий пропустит матч Лиги чемпионов с «Челси» и встречу Серии А с «Торино». Таким образом, форвард вернётся на поле уже после перерыва на матчи сборных.

«Жаль, что мне пришлось покинуть поле. Но я рад, что мы победили. Завтра я пройду медобследование. Но уже сейчас я думаю о скорейшем возвращении на поле», — написал Дибала в своём «инстаграме».

Отметим, что помимо Дибалы матч с «Челси» пропустит форвард Альваро Мората. Наставник туринцев Массимо Аллегри уже заявил, что для команды ключевыми в Лиге чемпионов будут матчи с «Зенитом».