Дибала отреагировал на травму, из-за которой он покинул поле в слезах

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала отреагировал на травму, которую получил в матче Серии А с «Сампдорией» (3:2). Аргентинец уже в начале встречи покинул поле. Дибала был сильно расстроен повреждением, поле он покидал в слезах. Из-за травмы нападающий пропустит матч Лиги чемпионов с «Челси» и встречу Серии А с «Торино». Таким образом, форвард вернётся на поле уже после перерыва на матчи сборных.
«Жаль, что мне пришлось покинуть поле. Но я рад, что мы победили. Завтра я пройду медобследование. Но уже сейчас я думаю о скорейшем возвращении на поле», — написал Дибала в своём «инстаграме».
Отметим, что помимо Дибалы матч с «Челси» пропустит форвард Альваро Мората. Наставник туринцев Массимо Аллегри уже заявил, что для команды ключевыми в Лиге чемпионов будут матчи с «Зенитом».
- 26 сентября 2021
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