Моуринью рассказал, что нужно «Роме» для победы в римском дерби
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 6-го тура Серии А с «Лацио». Римское дерби пройдёт сегодня, 26 сентября. Начало — в 19:00 мск.
Моуринью призвал своих подопечных не позволить эмоциям забыть о плане на игру.
«Мы должны сохранять баланс. Если дать волю эмоциям, победить будет сложно. Но если быть слишком рациональным и совсем подавить эмоции, то вряд ли удастся победить. Важен баланс между эмоциями и рационализмом», — цитирует Моуринью Football Italia.
«Рома» занимает 4-е место в турнирно таблице Серии А, набрав 12 очков. «Лацио» находится на 8-м месте, набрав восемь очков.
Примечательно, что обе команды в межсезонье сменили тренеров. Моуринью возглавил «Рому», а главным тренером «Лацио» стал Маурицио Сарри.
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