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Квинси Промес посвятил гол в ворота «Уфы» беременной жене

Квинси Промес посвятил гол в ворота «Уфы» беременной жене
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что посвятил гол, который он забил в ворота «Уфы» в матче 9-го тура РПЛ (2:0), своей беременной жене.

«Как вы могли видеть, повод особенный. Моя жена беременна. И я посчитал это подходящим моментом для того, чтобы сообщить миру: мы ждем ещё одного ребенка.

Много наших игроков остались впереди. Мы хорошо прессинговали. А дальше был просто инстинкт: я почувствовал, что мы можем перехватить мяч. Когда он оказался у меня, я быстро среагировал, смог выполнить довольно сложное действие, чтобы перебросить мяч через защитника. В завершении удача была на моей стороне.

Счастлив, что снова забил. Нахожусь в хорошей форме. Мне хочется приносить пользу команде. Особенно сейчас, когда мы попали в сложную ситуацию. Но пока я здесь, буду делать всё, чтобы вернуть «Спартак» на вершину. Вся команда сегодня заслужила добрых слов. Все бились, чтобы выиграть, и добились этого», — сказал Промес в интервью пресс-службе «Спартака».

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