Промес: всегда думаю только о победе. И матч с «Наполи» не будет исключением

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о предстоящем матче 2-го тура Лиги Европы с «Наполи».
«Успех в родных стенах, надеюсь, даст фанатам понять, что мы стараемся изо всех сил и тоже хотим поскорее исправиться. Они эмоциональны, критикуют нас, и мы это принимаем. Поэтому очень прошу поддерживать нас. а мы будем биться!
Хочу, чтобы позитивные эмоции помогли нам в матче Лиги Европы. Будет сложно, но мы должны биться до конца. Мы должны быть сплоченными. Иногда это намного важнее, чем классно сыграть, но остаться в итоге без победы. Берем всё лучшее и отправляемся в Неаполь. Это отличная возможность громко о себе заявить.
Я всегда думаю только о победе. И матч в Италии не будет исключением. Всё возможно! Лично я в это верю», — сказал Промес в интервью пресс-службе «Спартака».
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- 26 сентября 2021
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