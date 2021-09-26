Сака забил третий мяч «Арсенала» в матче с «Тоттенхэмом»

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне проходит матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур».



Счёт матча был открыт в первом тайме. На 12-й минуте встречи отличился Эмиль Смит, ему ассистировал Букайо Сака. На 27-й минуте нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Эмиля Смита забил гол.

На 34-й минуте встречи результативный удар нанёс Букайо Сака.

Сака забивает третий мяч «Арсенала» в ворота «Тоттенхэма»:

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон из Южного Йоркшира. Ему помогают ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный арбитр – Питер Бэнкс.



«Арсенал» набрал 6 очков в пяти стартовых турах и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» (9) – на 10-й строчке в таблице. Лидером соревнования является «Ливерпуль», в активе которого 14 очков.