Тимофеев: «Ахмат» пропустил обидный гол в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1.

«Я думаю, это просто психология, мы выигрывали матч и играть от простого, немного опустились, чтобы постараться удержать счёт. Тренер предупреждал, чтобы мы старались не позволять «Ростову» доставлять мяч в штрафную, но мы пропустили обидный гол. Нужно было выше встречать соперника. Хорошо, что заработали три очка», — цитирует Тимофеева «Матч ТВ».

«Ахмат» после этой победы поднялся на 9-е место в турнирной таблице. Грозненцы набрали 12 очков.

Лидером соревнований является «Зенит» (23). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.