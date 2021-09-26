Тимофеев: «Ахмат» пропустил обидный гол в матче с «Ростовом»
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Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1.
«Я думаю, это просто психология, мы выигрывали матч и играть от простого, немного опустились, чтобы постараться удержать счёт. Тренер предупреждал, чтобы мы старались не позволять «Ростову» доставлять мяч в штрафную, но мы пропустили обидный гол. Нужно было выше встречать соперника. Хорошо, что заработали три очка», — цитирует Тимофеева «Матч ТВ».
«Ахмат» после этой победы поднялся на 9-е место в турнирной таблице. Грозненцы набрали 12 очков.
Лидером соревнований является «Зенит» (23). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.
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