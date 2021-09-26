Тренер «Ростова» прокомментировал домашнее поражение в матче с «Ахматом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).
«Рассчитывали сыграть более удачно. Основной задачей было предельное внимание в обороне. Играли с пятью защитниками, знали, что «Ахмат» хорошо играет по вертикали. У нас было много проблем в атакующих действиях, потенциала впереди было немного. Те мячи, которые пропустили, были из-за наших ошибок. Затем мы перестроили тактическую схему, начали играть с тремя нападающими и тремя опорными полузащитниками. Крайние защитники также действовали высоко. Мы перехватили инициативу и, на мой взгляд, могли добыть хотя бы одно очко», — приводит слова Тедеева пресс-служба ростовчан.
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