«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в северолондонском дерби

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.



Счёт матча был открыт в первом тайме. На 12-й минуте встречи отличился Эмиль Смит, ему ассистировал Букайо Сака.

Гол Смита в ворота «Тоттенхэма»:

На 27-й минуте нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Эмиля Смита забил гол.

Обамеянг увеличивает преимущество «Арсенала»:

На 34-й минуте встречи результативный удар нанёс Букайо Сака.

Сака забил третий мяч «Арсенала» в ворота «Тоттенхэма»:

На 79-й минуте матча отличился нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, ему ассистировал Серхио Регилон.

Сон сократил отставание «Тоттенхэма»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон из Южного Йоркшира. Ему помогали ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный арбитр – Питер Бэнкс.



В седьмом туре английской Премьер-лиги «канониры» сыграют на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «шпоры» примут дома «Астон Виллу». Первый матч состоится 2 октября, вторая встреча – 3 октября.

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