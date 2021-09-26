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«Фрайбург» разгромил «Аугсбург» в матче Бундеслиги

«Фрайбург» разгромил «Аугсбург» в матче Бундеслиги
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Во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» завершился матч 6-го тура Бундеслиги. «Фрайбург» принимал «Аугсбург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Уже на 6-й минуте Лукас Кюблер открыл счёт. На 25-й минуте Лукас Хёлер удвоил преимущество. А на 33-й минуте Винценцо Грифо довёл счёт до крупного, реализовав 11-метровый удар. «Аугсбург» так и не смог сократить отставание в счёте.

«Фрайбург» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Фрайбург» в пяти последних матчах одержал три победы. «Аугсбург», набрав пять очков, занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

«Фрайбург» в следующем туре сыграет с «Гертой», а «Аугсбург» будет принимать дортмундскую «Боруссию».

Германия - Бундеслига. 6-й тур
26 сентября 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
3 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Кюблер – 6'   2:0 Хёлер – 25'   3:0 Грифо – 33' (пен)
Комментарии
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