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Ансу Фати высказался после матча с «Леванте», в котором забил впервые за 10 месяцев

Ансу Фати высказался после матча с «Леванте», в котором забил впервые за 10 месяцев
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати дал комментарий после матча 7-го тура испанской Примеры с «Леванте». В данной встрече игрок вышел на замену и забил гол, который стал первым для него за 10 месяцев после травмы колена.

«Я хочу поблагодарить физиотерапевта и всех, кто был со мной, болельщиков и людей в клубе. Я постараюсь помочь, чем смогу.

Мы – «Барса», мы должны бороться за всё. Я горжусь тем, что ношу 10-й номер на спине, он не давит на меня, это моя гордость», — цитирует Фати Mundo Deportivo.

Гол Фати в ворота «Леванте:

Напомним, Фати получил тяжелую травму колена в ноябре 2020 года в матче с «Бетисом». Изначально предполагалось, что его возвращение состоится через четыре месяца. Однако из-за проблем с коленом он пропустил всю остававшуюся часть сезона, а также не смог выступить на Евро-2020.

Матч «Барселона» — «Леванте» завершился со счётом 3:0. Голами отличились Мемфис Депай, Люк де Йонг и Ансу Фати.

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