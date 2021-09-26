«Краснодар» в меньшинстве разгромил «Сочи»

В матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершилась со счётом 3:0.

На 3-й минуте Эдуард Сперцян открыл счёт. Джон Кордоба сделал пас вперёд, Сперцян на скорости влетел в штрафную, технично убрал Родригао и послал мяч в дальний угол ворот. На 21-й минуте Реми Кабелла увеличил преимущество краснодарцев. Гжегож Крыховяк со своей половины поля сделал роскошную передачу вперёд! Кабелла влетел в штрафную, легко разобрался с Сергеем Тереховым, сместился к центру и уложил мяч в угол ворот.

На 40-й минуте красную карточку получил Урош Спаич. На 64-й минуте Крыховяк реализовал пенальти, пробив низом по центру ворот. На 75-й минуте «Краснодар» остался вдевятером после удаления Александра Черникова, который получил вторую жёлтую карточку.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Димитров). Помогали ему ассистенты Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Сочи» в девяти матчах набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (16) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.