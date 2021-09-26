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«Краснодар» в меньшинстве разгромил «Сочи»

«Краснодар» в меньшинстве разгромил «Сочи»
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В матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершилась со счётом 3:0.

На 3-й минуте Эдуард Сперцян открыл счёт. Джон Кордоба сделал пас вперёд, Сперцян на скорости влетел в штрафную, технично убрал Родригао и послал мяч в дальний угол ворот. На 21-й минуте Реми Кабелла увеличил преимущество краснодарцев. Гжегож Крыховяк со своей половины поля сделал роскошную передачу вперёд! Кабелла влетел в штрафную, легко разобрался с Сергеем Тереховым, сместился к центру и уложил мяч в угол ворот.

На 40-й минуте красную карточку получил Урош Спаич. На 64-й минуте Крыховяк реализовал пенальти, пробив низом по центру ворот. На 75-й минуте «Краснодар» остался вдевятером после удаления Александра Черникова, который получил вторую жёлтую карточку.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Димитров). Помогали ему ассистенты Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Сочи» в девяти матчах набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (16) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
26 сентября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 3'   2:0 Кабелла – 21'   3:0 Крыховяк – 64' (пен)
Удаления: Спаич – 40', Черников – 75' / нет
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