Артета прокомментировал победу в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после победы в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
«Эта победа — для болельщиков. Они были рядом, когда нам нужна была их поддержка. Мы начали очень сильно и были полны решимости. Во втором тайме нам пришлось делать то, что мы должны были делать. Больше всего мне понравилась наша решимость, убеждённость и связь с болельщиками.
Нам просто нужно, чтобы все были здоровы, потому что нам нужны все игроки. Сегодня у нас было именно то командное сочетание, которое нам было нужно — старшие игроки и молодёжь.
Это особенный день. Сегодняшний день — один из примеров того, что мы хотим делать. Но нам нужно быть последовательными», — цитирует Артету BBC.
Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» завершился со счётом 3:1 в пользу «канониров».
После шести туров в чемпионате Англии «Арсенал» располагается на 10-м месте в турнирной таблице с 9 очками в активе. «Тоттенхэм» (9) – на 11-м месте в таблице.
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