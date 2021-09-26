«Бетис» — «Хетафе»: составы команд на матч 7-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Бетиса» и «Хетафе» на матч 7-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«Бетис»: Браво, Х. Гонсалес, Э. Гонсалес, Песселья, Бельерин, Родригес, Карвалью, Каналес, Хуанми, Фекир, Жозе.



Запасные: Силва, Бартра, Монтойя, Морено, Акуоку, Камараса, Гуардадо, Родри, Хоакин, Иглесиас, Руибаль, Тельо.



«Хетафе»: Сория, Митрович, Куэнка, Джене, Оливера, Иглесиас, Тимор, Максимович, Луиш, Масиас, Унал.



Запасные: Конде, Яньес, Акуругу, Ньом, Чема, Сильва, Суарес, Мата, Поведа, Родригес.