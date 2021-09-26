Владимир Федотов: «Сочи» сегодня не показал характер, и это наша главная проблема

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

«Здесь комментировать особо нечего. Вышли на первый тайм: соперник забил два быстрых и лёгких гола. Мы долго думали, ничего не получалось. «Краснодар» был быстрее во всех эпизодах и стадиях игры. Думаю, что это был самый бездарный тайм в нашем исполнении. Мы пытались что-то поменять заменами и с изменением расстановки: даже были близки к тому, чтобы забить гол и перевернуть ход игры, но, к сожалению, ничего не вышло. Затем «Краснодар» наказал нас ещё раз, когда воспользовался своим мастерством и, как следствие, заработал 11-метровый.



Игроки «Краснодара» вышли сражаться и побеждать, настрой противника был виден сразу. Они очень хотели выиграть и прилагали для этого все усилия, чего, наверно, мы сделать не смогли. Мы сегодня не показали характер, и это наша главная проблема.



При счёте 2:0 у нас был хороший момент, когда мы могли сократить отставание… Да и в целом были хорошие подходы, но в заключительной фазе мы постоянно принимали какие-то суетливые решения, не доигрывали эпизоды до конца. Мы настраивались на игру и не рассматривали вариант, где мы могли бы оказаться в таком положении», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершилась со счётом 3:0.



На 3-й минуте Эдуард Сперцян открыл счёт. Джон Кордоба сделал пас вперёд, Сперцян на скорости влетел в штрафную, технично убрал Родригао и послал мяч в дальний угол ворот. На 21-й минуте Реми Кабелла увеличил преимущество краснодарцев. Гжегож Крыховяк со своей половины поля сделал роскошную передачу вперёд! Кабелла влетел в штрафную, легко разобрался с Сергеем Тереховым, сместился к центру и уложил мяч в угол ворот.



На 40-й минуте красную карточку получил Урош Спаич. На 64-й минуте Крыховяк реализовал пенальти, пробив низом по центру ворот. На 75-й минуте «Краснодар» остался вдевятером после удаления Александра Черникова, который получил вторую жёлтую карточку.