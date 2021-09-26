Моуринью: римское дерби испортили рефери и VAR

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 6-го тура Серии А с «Лацио». Римское дерби завершилось победой «Лацио» со счётом 3:2.

«Хотелось бы сначала сказать что-то положительное. Итальянский футбол значительно вырос по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Всё улучшилось: качество футбола, атакующая игра, желание побеждать.

Но, к сожалению, фантастический матч был испорчен рефери и VAR. Они работали не на должном уровне для такого матча. Вторая жёлтая карточка для Лукаса Лейвы могла бы повлиять на игру, но её не показали.

Я думаю, что моя команда была лучшей на поле. Второй и третий мячи были забиты в контратаках. В случае со вторым голом мы должны были бить пенальти, но вместо этого нарвались на атаку на наши ворота. Мы доминировали, но судья позволил «Лацио» взять игру под свой контроль на последних минутах. Улучшился в Италии футбол, но не судьи», — цитирует Моуринью Football Italia.