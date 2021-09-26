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Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение в матче с «Арсеналом»

Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Мы были недостаточно хороши, а «Арсенал» провёл хорошую игру. Всегда тяжело, когда ты пропускаешь в начале игры, поэтому мы не смогли контролировать ход матча.

Мы плохо начали игру, и первый тайм был очень плох. Против «Челси» мы хорошо играли в первом тайме, но сегодня всё было наоборот. Мы не смогли выполнить план на игру должным образом. Надо отдать должное «Арсеналу», потому что они были сильны, агрессивнее и мощнее.

Нужно определить правильную игровую модель. Мы учимся в каждый момент. Мы пытаемся строить команду, поэтому есть много хорошего, и много того, что идёт не так», — цитирует Санту BBC.

Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» завершился со счётом 3:1 в пользу «канониров».

После шести туров в английской Премьер-лиге «шпоры» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице с 9 очками в активе. «Арсенал» (9) – на 10-м месте.

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