Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».



«Мы были недостаточно хороши, а «Арсенал» провёл хорошую игру. Всегда тяжело, когда ты пропускаешь в начале игры, поэтому мы не смогли контролировать ход матча.



Мы плохо начали игру, и первый тайм был очень плох. Против «Челси» мы хорошо играли в первом тайме, но сегодня всё было наоборот. Мы не смогли выполнить план на игру должным образом. Надо отдать должное «Арсеналу», потому что они были сильны, агрессивнее и мощнее.



Нужно определить правильную игровую модель. Мы учимся в каждый момент. Мы пытаемся строить команду, поэтому есть много хорошего, и много того, что идёт не так», — цитирует Санту BBC.



Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» завершился со счётом 3:1 в пользу «канониров».



После шести туров в английской Премьер-лиге «шпоры» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице с 9 очками в активе. «Арсенал» (9) – на 10-м месте.

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