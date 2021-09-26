Сарри: не ожидал, что победа в римском дерби даст столько адреналина

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу в матче 6-го тура Серии А с «Ромой». «Лацио» одержал победу со счётом 3:2.

«У меня было чувство, что игроки слишком закрепости себя. Это мешало им играть. Я сказал им, чтобы они играли свободнее. Но это настоящий футбол, а не компьютерная игра. Сегодня я видел семь – восемь ситуаций, которые мне понравятся. Но мы не можем клонировать их, чтобы они работали по всему полю. Я лишь расстроен, что мы пропустили два мяча, хотя и хорошо играли в обороне.

Должен признать, что с эмоциональной точки зрения это был один из самых больших матчей в моей карьере. Я не ожидал, что римское дерби даст столько адреналина и такое удовольствие от победы», — цитирует Сарри Football Italia.