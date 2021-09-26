Ассистент Кумана прокомментировал победу в матче с «Леванте»

Ассистент главного тренера «Барселоны» Альфред Шрёдер, который руководил командой со скамейки из-за дисквалификации Рональда Кумана, прокомментировал победу в матче 7-го тура испанской Примеры с «Леванте»,



«Мы провели много хороших игр, не только этот матч. Сегодня всё прошло очень хорошо. Игроки показали хорошее движение. Всё хорошо сложилось.



Я думаю, мы имеем фантастический состав, когда все здоровы, что даёт нам некоторые шансы. Теперь мы должны сделать всё так, чтобы те, кто у нас есть, отдавали все силы. Педри скоро вернётся. У нас будет очень сильный состав, когда все будут доступны.



Все счастливы. Удовлетворен тем, как мы выступили. Команда хорошо играла с мячом, мы им много владели. Я думаю, в раздевалке все довольны. Выход Ансу Фати также сыграл свою роль. Болельщики прекрасно нас поддерживали», — цитирует Шрёдера Marca.



Матч «Барселона» — «Леванте» завершился со счётом 3:0. Голами отличились Мемфис Депай, Люк де Йонг и Ансу Фати.



После шести туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 6-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

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