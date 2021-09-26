В РФС отреагировали на высказывание гендиректора «Краснодара» о судействе матча с «Сочи»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0)
«Высказывание Хашига слышал. Думаю, что давать сильно эмоциональное интервью сразу после матча не совсем правильно. Если есть конкретные претензии по игре, необходимо подать обращение в экспертно-судейскую комиссию и делать какие-либо выводы, исходя из заключений комиссии», — цитирует Хачатурянца ТАСС.
Владимир Хашиг раскритиковал судейство в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). «Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать. Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи», — заявил он.
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