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Тони Кроос рассказал о восстановлении после травмы паха

Тони Кроос рассказал о восстановлении после травмы паха
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Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о восстановлении после травмы паха, которая не позволяла ему играть, а также высказался о своём текущем состоянии.

«Я счастлив, потому что сегодня я смог провести третью тренировку с командой, не испытывая при этом боль. До этого на протяжении шести или семи месяцев я играл с болью.

Я не играл три месяца, моя последняя игра была 29 июня на чемпионате Европы, поэтому мне нужно немного набрать ритм. Но самое главное, что меня это не сильно беспокоит. Теперь можно говорить о моём участии в матчах, я рад, что достиг этого.

Я начал чувствовать дискомфорт примерно в марте и понял, что у меня какие-то проблемы с пахом. Тогда мне стало понятно, что если продолжу играть, то дойдёт до того, что когда-то я больше не смогу. Было очень трудно остановиться, потому что впереди были игры в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов, а затем чемпионат Европы.

Мне было очень трудно остановиться из-за этого. Тогда я сказал себе, что ухожу в отпуск, чтобы посмотреть, улучшится ли ситуация благодаря отдыху и всему остальному. Позже, когда я вернулся к тренировкам в Мадриде, я увидел, что улучшений нет, поэтому мне пришлось остановиться.

Мы провели большую работу, чтобы выяснить, в чём именно дело. Я не рассматривал хирургическое вмешательство, потому что всегда предпочитаю обойтись консервативным лечением, если нет другого выхода, потому что оно всегда мне помогало», — цитирует Крооса Goal.

Напомним, в начале августа стало известно, что Кроос получил повреждение. Немецкий футболист испытывал проблемы в области паха. Из-за травмы Кроос ещё не выходил на поле в сезоне-2021/2022. В прошлом сезоне немецкий футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.

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