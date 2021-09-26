«Наполи» одержал шестую победу подряд в Серии А, обыграв «Кальяри»
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В Неаполе состоялся матч 6-го тура итальянской Серии А. «Наполи» принимал «Кальяри».
Встреча завершилась уверенной победой хозяев, которые забили в ворота соперника два безответных мяча. Уже на 11-й минуте Виктор Осимхен с передачи Петра Зелиньского открыл счёт. А второй мяч на 57-й минуте с пенальти забил Лоренцо Инсинье.
«Наполи» выиграл все шесть матчей в нынешнем сезоне. Неаполитанцы, набрав 18 очков, вновь поднялись на первое место в турнирной таблице. Подопечные Лучано Спаллетти опережают «Милан», занимающий 2-е место, на два очка. «Кальяри», набрав два очка, находится на предпоследнем 19-м месте.
В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях с «Фиорентиной», а «Кальяри» будет принимать «Венецию».
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