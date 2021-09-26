Педро назвал свой гол за «Лацио» в матче с «Ромой» историческим моментом в карьере
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Полузащитник «Лацио» Педро Родригес прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Серии А с «Ромой». Ранее Педро также выступал за «Рому» и забивал в ворота «Лацио».
«Дерби для меня был особенным. Я очень счастлив, что мы победили. Это был важный матч для нас и фанатов. Мы провели встречу после нескольких неудачных игр.
Мы сыграли агрессивно в первом тайме, у нас было много шансов. Я очень рад за «Лацио». Я уже говорил, что эта команда — большая семья. Мне нравятся идеи Сарри, он хочет, чтобы мы прессинговали, быстро перемещали мяч и создавали голевые возможности.
Понимаю, что немногие забивали и за «Рому» и за «Лацио» в дерби. Поэтому я рад, что это — исторический момент в моей карьере», — цитирует Педро Football Italia.
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