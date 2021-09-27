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Болельщицы «Ростова» позировали в военной форме, Карпина и Гацкан наблюдали за игрой. Фото

Болельщицы «Ростова» позировали в военной форме, Карпина и Гацкан наблюдали за игрой. Фото
«Ростов» — «Ахмат»
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Вчера, 26 сентября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Ахмату». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Талалаева.

На 36-й минуте защитник «Ахмата» Виталий Лысцов решился на удар с дальней дистанции и не прогадал — голкипер Сергей Песьяков отразил мяч, но тот запрыгнул в ворота. В начале второго тайма главный арбитр Василий Казарцев после просмотра VAR назначил пенальти в ворота «Ростова», который уверенно реализовал Игорь Коновалов, разведя вратаря и мяч по разным углам. В добавленное время Дмитрий Полоз отыграл один мяч и установил окончательный результат встречи.

«Ахмат» после этой победы поднялся на 9-е место в турнирной таблице. Грозненцы набрали 12 очков. «Ростов» с 6 очками занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Премьер-лиги.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

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