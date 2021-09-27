Моуринью поругался с журналистами и ушёл с пресс-конференции после матча с «Лацио»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью досрочно завершил пресс-конференцию после матча 6-го тура Серии А с «Лацио» (2:3), сообщает Football Italia. Португалец поругался с журналистами во время пресс-конференции и выбежал из помещения в раздражённом состоянии. Причина конфликта наставника «Ромы» и представителей прессы пока не сообщается.

Сразу после матча Моуринью раскритиковал арбитра. Он заявил, что римское дерби испортили судья и VAR. Также португалец отметил прогресс итальянского клубного футбола, но сказал, что судейство осталось на прежнем уровне. Кроме того, Моуринью заявил, что его команда играла лучше соперника.

«Лацио» набрал 11 очков и занимает шестое место в таблице Серии А. «Рома» (12) — на четвёртом месте.