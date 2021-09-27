Гари Невилл раскритиковал игру «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал игру «Тоттенхэм Хотспур» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».
«Арсенал» гораздо лучше начал игру, план игры «Тоттенхэма» выглядел очень простым. Казалось, они просто хотели любой ценой выбить мяч вперёд. Смелость в игре «шпор», их стремление отвоевать мяч и идти вперёд были совсем не такими, как в матче с «Челси» на прошлой неделе. Поэтому «Арсенал» их и переиграл. Это был очень плохой первый тайм.
Можно сказать, что втором тайме Гарри Кейн должен был забить два или три мяча и мог заработать пенальти. Но Кейн не в порядке, сейчас с ним явно что-то не так. Он не выглядит счастливым.
Это плохой день для Нуну Эшпириту Санту и игроков «Тоттенхэма», потому что их болельщики покидают стадион с мыслью, что у них есть проблемы посерьёзнее, чем просто поражение 3:1 от «Арсенала», — цитирует Невилла Sky Sports.
Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» завершился победой «канониров» со счётом 3:1.
После шести туров в английской Премьер-лиге «шпоры» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице с 9 очками в активе. «Арсенал» (9) – на 10-м месте.
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