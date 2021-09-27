«Хетафе» проиграл 7 стартовых матчей из 7, это антирекорд Ла Лиги за 25 лет

Испанский «Хетафе» проиграл «Бетису» в матче 7-го тура чемпионата страны. Команда стартовала с семи поражений в семи играх.

Это всего четвёртый такой случай в Ла Лиге и первый за 25 лет. Ранее с семи поражений чемпионат начинали «Эстремадура» в 1996 году, «Сарагоса» в 1952-м и «Расинг» в 1929-м.

В 7-м туре «Хетафе» уступил «Бетису» со счётом 0:2. Счёт матча был открыт в первом тайме. На 14-й минуте встречи с передачи Набиля Фекира отличился Виллиан Жозе. На 55-й минуте матча Жозе оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

В восьмом туре «Бетис» сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Хетафе» примет дома «Реал Сосьедад». Обе встречи состоятся 3 октября. «Хетафе» идёт последним в турнирной таблице, не набрав ни одного очка с разницей мячей – 2:12.