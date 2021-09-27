«Нижний Новгород» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» будет принимать ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — ЦСКА.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Евгений Буланов (Саранск).
ЦСКА в восьми турах набрал 13 очков. Москвичи занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород», пробившийся в прошлом сезоне в РПЛ из ФНЛ, в восьми турах набрал 11 очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.
- 27 сентября 2021
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