«Нижний Новгород» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» будет принимать ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — ЦСКА.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Евгений Буланов (Саранск).

ЦСКА в восьми турах набрал 13 очков. Москвичи занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород», пробившийся в прошлом сезоне в РПЛ из ФНЛ, в восьми турах набрал 11 очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.