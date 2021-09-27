Нико Ковач прокомментировал победу «Монако» в матче с «Клермоном»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал результат матча 8-го тура французской Лиги 1 с «Клермоном» (3:1).
«Нам удалось забить первый гол с розыгрыша, который мы привыкли исполнять, хотя в тот момент я не был полностью удовлетворён настроем команды. Второй тайм сложился гораздо лучше для нас, было очень важно добиться победы. Впереди у нас важная неделя: предстоит сыграть в гостях с «Реалом Сосьедад» и дома с «Бордо». Мы хотим продолжить серию и добиться новых побед.
В первом тайме мы действовали недостаточно компактно. В перерыве произошли замены, и запасные сделали своё дело. Именно такой «Монако» мне хочется видеть. Хочу, чтобы запасные были способны выйти на поле и решить исход встречи», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».
- 27 сентября 2021
-
11:10
-
10:47
-
10:47
-
10:45
-
10:25
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:21
-
08:43
-
08:30
-
07:52
-
07:29
-
06:18
-
05:43
-
03:19
-
01:53
-
01:34
-
00:55
-
00:55
-
00:45
-
00:42
-
00:37
-
00:20
- 26 сентября 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:54
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:06
-
23:05