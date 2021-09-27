Нико Ковач прокомментировал победу «Монако» в матче с «Клермоном»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал результат матча 8-го тура французской Лиги 1 с «Клермоном» (3:1).



«Нам удалось забить первый гол с розыгрыша, который мы привыкли исполнять, хотя в тот момент я не был полностью удовлетворён настроем команды. Второй тайм сложился гораздо лучше для нас, было очень важно добиться победы. Впереди у нас важная неделя: предстоит сыграть в гостях с «Реалом Сосьедад» и дома с «Бордо». Мы хотим продолжить серию и добиться новых побед.



В первом тайме мы действовали недостаточно компактно. В перерыве произошли замены, и запасные сделали своё дело. Именно такой «Монако» мне хочется видеть. Хочу, чтобы запасные были способны выйти на поле и решить исход встречи», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

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