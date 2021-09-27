Алекс Фергюсон объяснил, почему Криштиану Роналду ушёл из «МЮ» в «Реал» в 2009 году

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, почему португальский форвард Криштиану Роналду покинул команду в 2009 году и перешёл в мадридский «Реал».

«Он мечтал перейти в «Реал». Я был не против. Этот мальчик с Мадейры провёл шесть прекрасных лет в нашей команде. Думаю, мы хорошо справились. У нас появился шанс найти ему замену. Мы взяли Антонио Валенсию. Он играл за нас невероятно здорово. Нам повезло.

Я знал, что Роналду будет настолько хорош. Я знал, что он будет великолепен в «Реале». В «Реале» всегда играют футболисты мирового уровня. Они так много раз побеждали в Лиге чемпионов. Стоит отдать им должное. Любой сильный футболист хочет перейти в «Реал»», — цитирует Фергюсона официальный сайт «МЮ».

В 6-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» (0:1).

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

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