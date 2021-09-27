«Вместе прорвёмся». Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после серьёзной травмы

Полузащитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после серьёзной травмы.



Напомним, Магкеев получил травму в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Химками» (0:0). Футболист покинул поле на носилках. Вместо него на 81-й минуте на замену вышел полузащитник Фаустино Анджорин. Позже у Магкеева был диагностирован разрыв передней крестообразной связки.



«Дерьмо случается! Всем спасибо, вместе прорвёмся», — приводит слова Магкеева пресс-служба «Локомотива».



Магкеев выступает за основную команду «Локомотива» с 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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