Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вместе прорвёмся». Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после серьёзной травмы

«Вместе прорвёмся». Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после серьёзной травмы
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после серьёзной травмы.

Напомним, Магкеев получил травму в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Химками» (0:0). Футболист покинул поле на носилках. Вместо него на 81-й минуте на замену вышел полузащитник Фаустино Анджорин. Позже у Магкеева был диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

«Дерьмо случается! Всем спасибо, вместе прорвёмся», — приводит слова Магкеева пресс-служба «Локомотива».

Магкеев выступает за основную команду «Локомотива» с 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.

Новость по теме
Сборная России отреагировала на тяжёлую травму Магкеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021