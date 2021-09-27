Игорь Дивеев: ЦСКА будет непросто в матче с «Нижним Новгородом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».



«Нам важно подкрепить хорошие результаты прошедших матчей очередной победой. Но будет непросто. Мы играли с «Нижним Новгородом» летом, и они показали себя сложным соперником. Но надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу!» — приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.



Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 27 сентября, на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — ЦСКА. ЦСКА в восьми турах набрал 13 очков. Москвичи занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

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