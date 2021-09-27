Ибрагимович не поможет «Милану» в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Ибрагимович вернулся на поле после травмы колена в матче Серии А с «Лацио» (2:0), который прошёл 12 сентября. Шведский футболист забил гол в этой встрече. Позже у Ибрагимовича возникла новая физическая проблема. На данный момент нападающий восстанавливается и тренируется отдельно от общей группы «Милана». Ожидается, что Ибрагимович не сможет принять участия в матче с «Атлетико» и вернётся в строй команды после перерыва на игры сборных.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Атлетико» состоится завтра, 28 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 27 сентября 2021
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