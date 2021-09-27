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Криштиану Роналду отреагировал на пост Фернандеша о незабитом пенальти, опубликовав эмодзи

Криштиану Роналду отреагировал на пост Фернандеша о незабитом пенальти, опубликовав эмодзи
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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на пост соотечественника Бруну Фернандеша после поражения в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:1). Португальский хавбек не сумел реализовать пенальти в добавленное ко второму тайму время.

После матча Бруну, в частности, написал: «Никто не расстроен и не разочарован больше меня из-за промаха с пенальти и последующего поражения «Манчестер Юнайтед». Роналду в комментарии к посту Фернандеша опубликовал эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Бруну Фернандеша

В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает четвёртое место. В 7-м туре «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон». Игра состоится 2 октября, начало — в 14:30 мск.

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Незабитый пенальти Бруну Фернандеша:

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