Криштиану Роналду отреагировал на пост Фернандеша о незабитом пенальти, опубликовав эмодзи

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на пост соотечественника Бруну Фернандеша после поражения в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:1). Португальский хавбек не сумел реализовать пенальти в добавленное ко второму тайму время.

После матча Бруну, в частности, написал: «Никто не расстроен и не разочарован больше меня из-за промаха с пенальти и последующего поражения «Манчестер Юнайтед». Роналду в комментарии к посту Фернандеша опубликовал эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Бруну Фернандеша

В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает четвёртое место. В 7-м туре «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон». Игра состоится 2 октября, начало — в 14:30 мск.

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Незабитый пенальти Бруну Фернандеша: