Криштиану Роналду отреагировал на пост Фернандеша о незабитом пенальти, опубликовав эмодзи

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на пост соотечественника Бруну Фернандеша после поражения в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:1). Португальский хавбек не сумел реализовать пенальти в добавленное ко второму тайму время.
После матча Бруну, в частности, написал: «Никто не расстроен и не разочарован больше меня из-за промаха с пенальти и последующего поражения «Манчестер Юнайтед». Роналду в комментарии к посту Фернандеша опубликовал эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Бруну Фернандеша
В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает четвёртое место. В 7-м туре «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон». Игра состоится 2 октября, начало — в 14:30 мск.
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
Незабитый пенальти Бруну Фернандеша:
- 27 сентября 2021
-
12:34
-
12:28
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
11:53
-
11:53
-
11:42
-
11:22
-
11:21
-
11:10
-
10:47
-
10:47
-
10:45
-
10:25
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:21
-
08:43
-
08:30
-
07:52
-
07:29
-
06:18
-
05:43
-
03:19
-
01:53
-
01:34
-
00:55
-
00:55
-
00:45
-
00:42