«Марсель» рассматривал возможность трансфера Магкеева зимой

«Марсель» был заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игрок «Локомотива» произвёл впечатление на тренера французского клуба Хорхе Сампаоли в матче команд в Лиге Европы УЕФА. «Марсель» был готов провести переговоры о возможном переходе Магкеева зимой, но футболист порвал крестообразную связку в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).

Напомним, Магкеев выступает за основную команду «Локомотива» с 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.



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