«Марсель» рассматривал возможность трансфера Магкеева зимой

«Марсель» был заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Игрок «Локомотива» произвёл впечатление на тренера французского клуба Хорхе Сампаоли в матче команд в Лиге Европы УЕФА. «Марсель» был готов провести переговоры о возможном переходе Магкеева зимой, но футболист порвал крестообразную связку в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).
Напомним, Магкеев выступает за основную команду «Локомотива» с 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 27 сентября 2021
-
12:34
-
12:28
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
11:53
-
11:53
-
11:42
-
11:22
-
11:21
-
11:10
-
10:47
-
10:47
-
10:45
-
10:25
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:21
-
08:43
-
08:30
-
07:52
-
07:29
-
06:18
-
05:43
-
03:19
-
01:53
-
01:34
-
00:55
-
00:55
-
00:45
-
00:42