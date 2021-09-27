Кьеллини: «ПСЖ» напоминает команду из игры на PlayStation

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о «ПСЖ». В межсезонье парижский клуб пополнили голкипер Джанлуиджи Доннарумма, защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими, полузащитник Жоржиньо Вейналдум и форвард Лионель Месси. Кьеллини признал, что парижский клуб может стать очень грозной силой.
«ПСЖ» напоминает команду из игры на PlayStation. Непобедимую команду. Если они смогут создать нужную химию на поле и за его пределами, смогут поставить интересы команды выше личных, их будет невозможно обыграть», — цитирует Кьеллини L’Equipe.
«ПСЖ» в новом сезоне стартовал с восьми побед подряд в Лиге 1. Парижане после восьми туров опережают ближайшего преследователя, «Ланс», на девять очков. В Лиге чемпионов «ПСЖ» стартовал с ничьей с «Брюгге» (1:1).
- 27 сентября 2021
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