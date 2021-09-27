Тренер «Зенита» Сканавино: в России нет времени, чтобы тренироваться так же, как в Европе

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино сравнил подготовку команд в России и Европе.



«Что касается более высоких скоростей в Европе, они выбирают себе в команды футболистов с подобными характеристиками. Взять тот же «Ред Булл Зальцбург». Они специально покупают скоростных футболистов. Плюс в России, повторюсь, огромные расстояния. Например, если у тебя три матча в неделю и тебе надо лететь три часа, чтобы сыграть в РПЛ, а потом лететь три часа, чтобы сыграть в Лиге чемпионов, это не может не сказаться на футболистах.

Ты не можешь тренироваться в тех же условиях, что и европейцы. На это просто нет времени, нужно восстанавливать игроков. К тому же сложно обеспечить хорошую ротацию, когда у тебя 13 игроков примерно одного уровня плюс молодёжь. Я уже рассказывал про сборную Италии, где мы делали пять замен, и это не сказывалось на качестве игры», — приводит слова Сканавино Sport24.