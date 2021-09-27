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Рашфорд опубликовал новую информацию о восстановлении после операции

Рашфорд опубликовал новую информацию о восстановлении после операции
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, восстанавливающийся после операции на плече, сообщил, что уже в ближайшее время ему могут разрешить начать контактные тренировки.

«Отличный понедельник! У меня запланирована консультация с врачом в пятницу. Если всё пройдёт хорошо, то мне разрешат начать контактные тренировки», — написал Рашфорд в своём «твиттере».

В минувшем сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 57 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 15 результативными передачами. В прошлом сезоне английский клуб дошёл до финала Лиги Европы.

Рашфорд в нынешнем сезоне ещё не принял участия ни в одном из матчей. В конце июля сообщалось, что англичанин из-за проблем с плечом пропустит около трёх месяцев.

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