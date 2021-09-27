«Шериф» перед матчем с «Реалом» подписал двух легионеров

Молдавский «Шериф» подписал двух новых игроков, они смогут принять участие в матче 2-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», сообщает Metaratings. В команде были вакантные места после ухода бразильца Энрике Луваннора и украинца Андрея Безличенко.
На их место пришли 19-летний полузащитник сборной Нигера Абдул Момуни и 25-летний ганский форвард Абдул Халид. Первый перешёл из команды «Спортивный союз Национальной жандармерии», а второй — из тунисского «Эсперанса».
Теперь в «Шерифе» 24 легионера. В команде представлены 18 граждан различных стран. Больше всего в команде греков и бразильцев (по трое).
Матч «Реал» — «Шериф» состоится 28 сентября в Мадриде. В 1-м туре «Шериф» обыграл донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0, а «Реал» нанёс поражение «Интеру» (1:0).
- 27 сентября 2021
-
15:37
-
15:19
-
15:05
-
14:53
-
14:48
-
14:46
-
14:26
-
14:21
-
14:13
-
14:00
-
13:58
-
13:53
-
13:31
-
13:17
-
13:13
-
13:08
-
12:45
-
12:34
-
12:28
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
11:53
-
11:53
-
11:42
-
11:22
-
11:21
-
11:10
-
10:47
-
10:47
-
10:45
-
10:25
-
10:13
-
10:01
-
09:50