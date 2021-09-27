«Шериф» перед матчем с «Реалом» подписал двух легионеров

Молдавский «Шериф» подписал двух новых игроков, они смогут принять участие в матче 2-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», сообщает Metaratings. В команде были вакантные места после ухода бразильца Энрике Луваннора и украинца Андрея Безличенко.

На их место пришли 19-летний полузащитник сборной Нигера Абдул Момуни и 25-летний ганский форвард Абдул Халид. Первый перешёл из команды «Спортивный союз Национальной жандармерии», а второй — из тунисского «Эсперанса».

Теперь в «Шерифе» 24 легионера. В команде представлены 18 граждан различных стран. Больше всего в команде греков и бразильцев (по трое).

Матч «Реал» — «Шериф» состоится 28 сентября в Мадриде. В 1-м туре «Шериф» обыграл донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0, а «Реал» нанёс поражение «Интеру» (1:0).