Генеральный директор «Шахтёра»: по игре «Интер» выглядит лучше всех

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин поделился мнением об «Интере» в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.



«Сложно сравнивать «Интер» с «Реалом». Миланцы продали Лукаку, взяли пару серьёзных футболистов. Я смотрел матч с «Реалом»: хоть они и проиграли, но в первом тайме должны были забивать два гола однозначно. «Интер» смотрится очень хорошо. Если сравнивать с «Реалом», а это такая же пара, как была у нас в прошлом сезоне, мне «Интер» понравился намного больше, чем «Реал». Считаю, что на данный момент по игре «Интер» выглядит лучше всех. Они серьёзно усилились и показывают хороший футбол», — приводит слова Палкина пресс-служба «Шахтёра».



Матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер» состоится завтра, 28 сентября, в Киеве (Украина). Начало встречи — в 19:45 мск.