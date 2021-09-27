Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генеральный директор «Шахтёра»: по игре «Интер» выглядит лучше всех

Генеральный директор «Шахтёра»: по игре «Интер» выглядит лучше всех
Комментарии

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин поделился мнением об «Интере» в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Сложно сравнивать «Интер» с «Реалом». Миланцы продали Лукаку, взяли пару серьёзных футболистов. Я смотрел матч с «Реалом»: хоть они и проиграли, но в первом тайме должны были забивать два гола однозначно. «Интер» смотрится очень хорошо. Если сравнивать с «Реалом», а это такая же пара, как была у нас в прошлом сезоне, мне «Интер» понравился намного больше, чем «Реал». Считаю, что на данный момент по игре «Интер» выглядит лучше всех. Они серьёзно усилились и показывают хороший футбол», — приводит слова Палкина пресс-служба «Шахтёра».

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер» состоится завтра, 28 сентября, в Киеве (Украина). Начало встречи — в 19:45 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021