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Футболист «Ромы» показал неприличный жест фанатам «Лацио»

Футболист «Ромы» показал неприличный жест фанатам «Лацио»
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло повздорил с фанатами «Лацио» во время матча 6-го тура Серии А. Когда Дзаньоло заменили, фанаты начали освистывать и оскорблять его. В ответ Николо показал им неприличный жест, взявшись рукой за промежность.

Запись можно посмотреть в «твиттере» AS.

На 10-й минуте хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич забил первый гол, головой переправив мяч в ворота после флангового навеса. Спустя девять минут Хонатан Родригес удвоил преимущество «Лацио». Чиро Иммобиле протащил мяч через половину поля и отдал пас на Педро, который от линии штрафной упрочил лидерство своей команды.

На 41-й минуте Рожер Ибаньес отыграл один мяч. Жордан Верету с углового навесил на Ибаньеса, который с близкого расстояния головой переправил мяч в сетку. Во втором тайме Дьяван Андерсон забил третий гол «Лацио». Иммобиле вошёл в штрафную площадь, обыграл защитника и голкипера, после чего катнул мяч к Фелипе Андерсону. Затем Верету забил второй гол «Ромы», реализовав пенальти.

«Лацио» набрал 11 очков и занимает шестое место в таблице Серии А. «Рома» (12) — на четвёртом месте.

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