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Фомин: «Динамо» было единым целым в матче с «Рубином». Мы заслуженно выиграли

Фомин: «Динамо» было единым целым в матче с «Рубином». Мы заслуженно выиграли
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с казанским «Рубином» (2:0).

«Все в обороне хорошо сыграли, начиная с нападающих. В трудные времена нам и вратарь помог. Молодец, очень выручил. Все работали как команда, были единым целым, поэтому выиграли. Тренер настроил нас, сказал, что это важный матч. Мы очень хорошо начали, забили гол, потом ещё были моменты. Считаю, что мы заслуженно выиграли.

Да, неделя была сложная, но я чувствую себя хорошо. Думаю, команда тоже. Может, где-то на 80-й минуте устали, но повторюсь, Лещук выручил, помог в трудные минуты. Самое главное — выиграли», — сказал Фомин в интервью пресс-службе «Динамо».

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