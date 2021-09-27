Доннарумма не планирует покидать «ПСЖ» и готов конкурировать с Навасом

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не планирует уходить из «ПСЖ» вопреки появившимся слухам. Ранее сообщалось, что итальянский вратарь удивлён тем, что ему не дают шансов побороться с Кейлором Навасом в стартовом составе.

Но, как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, Доннарумма готов конкурировать с Навасом. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский вратарь выйдет в стартовом составе на матч 2-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса» в межсезонье. У итальянского вратаря истёк контракт, после чего он решил сменить команду. Агент футболиста Мино Райола утверждал, что Доннарумма переходит в клуб из Парижа, чтобы быть там первым номером. Но пока Навас остаётся основным вратарём команды.